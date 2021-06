Mear problemen by rederij Doeksen: no fart ek Willem de Vlamingh net mear

De problemen mei Willem de Vlamingh begûnen moandei om likernôch 16:35, doe't de boat fuort farre soe út de haven fan Harns. De 161 reizgers binne fan de boat ôf en geane no mei de snelboat nei Skylge ta. De frachtboat MS Noord Nederland nimt moandeitejûn de auto's mei.

Foar de Willem de Vlamingh is it foar it earst dat der problemen binne. De Willem Barentsz hat wol earder te krijen hân mei in technysk mankemint. Yn july fan 2020 waard de boat twa dagen nei de earste tocht tydlik út de feart helle.