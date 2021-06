'Dielen fan Fryslân ôfslute mei wolvestek is net nedich en net hâldber'

Mar de organisaasjes sizze no dat it Hôf fan Justysje fan de EU al ferskate kearen útsprutsen hat dat swier beskerme soarten lykas de wolf sels bepale moatte kinne wêr't se har fêstigje.

'Raster is genôch'

De natuerbeskermers sizze dat it pleatsen fan rasters by in keppel skiep of oar fee genôch is om in wolf ôf te skrikken. In keppelwekhûn kin ek helpe. In wolf dy't in pear kear skrikt of pine hat, giet wol fuort. Hielendal as der gjin natuerlike dekking is, lykas op de Fryske gerslannen.

Ferskate partijen yn it lân pleitsje foar it ynstellen fan wolvefrije sônes. Mar neffens de organisaasjes soe gjin inkeld foarstel foar in wolvefrije sône it oerlibje by de Europeeske rjochter.