Wurkjouwers dogge oanbod yn cao foar personiel yn tsiispakhûsbedriuwen

De wurkjouwers en de fakbûnen ha snein praat nei't de ûnderhannelingen oer in nije cao yn april klapten. FNV woe dat grutte bedriuwen as FrieslandCampina en Royal A-ware mei in eigen cao komme soenen en fierde al aksje by it tsiisfabryk yn Wolvegea. De jûnsploech begûn twa oeren letter.

De fakbûnen ha it nije oanbod yn beried.