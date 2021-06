Doarpsmûne Reduzum hat 500 leden nedich foar nije wynturbine

Se sille by de doarren del om leden te winnen. Net allinnich yn Reduzum, mar ek yn Friens, Tzienserbuorren en Idaerd. Leden moatte ien kear in bydrage fan 5 euro betelje foar ûnbepaalde tiid. Op basis dêrfan krije se dan ek in winstútkearing takend, leit Zijlstra út. "Dy winstútkearing kinne sy dan wer besteegje oan it doarp. Dat keppelje we oan it ferieningslibben, de sportklups, en op dy manier profitearje de doarpen fan dy subsydzjeregeling."

Oant no ta binne der sa'n 100 leden binnenhelle en Zijlstra ferwachtet dat dêr yn alle gefallen nochris 100 by komme sille. Oer de restearjende 300 leden sit er ek net yn. "We ha 550 adressen, mar we kinne altyd noch útwike nei de 'omringende' doarpen: Raerd, Easterwierrum, Mantgum, Wurdum, Grou, Jirnsum. Wytgaard kin ek noch meidwaan."