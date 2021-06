FNV Spoor wol ûnbefeilige oerwegen fuortendaliks slute: "Dit moet stoppen"

In man en in frou fan 79 jier út it Noard-Hollânske Schagen kamen sneon by Boazum om it libben neidat in trein tsjin har auto botste, op in net befeilige oergong. It is yn Fryslân de twadde deadlike oanriding op in ûnbefeilige oerwei yn fjouwer jier. Yn maart 2017 kamen in heit fan 31 jier en syn soantsje fan 3 jier om it libben by de spoaroergong op de Alde Trekwei by Harns.