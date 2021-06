Acht Fryske gemeenten melde snein gjin nije besmettingen

Yn trochsneed wiene it der yn de ôfrûne wike 57 deis. In wike lyn lei dat trochsneed noch op 89. De lêste kear dat it trochsneed leger lei, wie op 29 septimber ferline jier.

Acht gemeenten sûnder nije gefallen

De measte nije besmettingen binne snein meld yn de gemeente Ljouwert (11). Dêrnei komt Noardeast-Fryslân mei 5. Yn acht Fryske gemeenten binne snein gjin nije besmettingen meld. Dat giet om Achtkarspelen, Harns, Eaststellingwerf, Waadhoeke en de fjouwer eilannen.

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren gjin nije stjergefallen meld as gefolch fan it coronafirus en der binne ek gjin persoanen mei it coronafirus yn it sikehûs opnaam.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):