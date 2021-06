OERSJOCH: Dit binne de 9 iepenbiere, net befeilige spoaroergongen yn Fryslân

Faak giet it om gebieten dêr't net in soad minsken it spoar oer hoege: it binne meast lânboudiken. As warskôgingstekens by net de befeilige spoarweioergongen steane in andreäskrús en buorden, mar der is gjin aktive befeiliging mei spoarbomen, bellen of ljochtsinjalen.

It komt dus del op de opmerksumens fan minsken sels, mar alle jierren binne der yn trochsneed twa stjergefallen troch ûngelokken by ditsoarte oergongen.

Oerlis nedich

In probleem is faak wol dat ProRail foar it opheffen fan in oergong gearwurkje moat mei weibehearders lykas gemeenten of provinsjes, oare belanghawwende organisaasjes en partikulieren dy't bygelyks fan in dyk ôfhinklik binne.