Fryslân gie sneon wer wat mear iepen: der waarden hiel wat coronamaatregels ferromme. It is in útkomst foar heiten en memmen mei lytse bern, want de binnendoarboarterstunen as Ballorig yn Drachten binne wer iepen. Mar ek bygelyks de musea en bioskopen mochten foar it earst wer iepen.