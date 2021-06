Rederij Doeksen-boat leit mear as twa oeren stil op Waadsee troch steuring

It skip gie om 15.05 oere fuort út Harns en hie om 16.55 oere by Skylge wêze moatten. Om 19.18 oere kaam it skip ûnder begelieding fan in sleepboat oan yn de haven fan Skylge en koene de passazjiers fan board.

It is net de earste kear dat de Willem Barentsz te krijen hat mei in technysk mankemint. Yn july fan 2020 waard de boat twa dagen nei de earste tocht tydlik út de feart helle.

It skip MS Friesland naam de tsjinstregeling sneon fierder oer. De fertraging fan Skylge ôf koe dêrtroch beheind wurde oant 45 minuten.