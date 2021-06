Skûtsje Verwisseling folbringt Alvestêdetocht dei earder as ferwachte

"Er waren heel veel wateren waar we nog nooit door heen hadden gevaren, maar daar ging het schip goed doorheen", seit Bas Krom fan it skûtsje. De silers krigen ek in soad help fan de brêgewachters op de rûte.

It skûtsjeteam gie de útdaging oan fanwege in crowdfundingkampanje foar in nij grutseil. Yntusken hawwe se likernôch 15.000 euro fan de totale 18.000 euro ophelle. De groep sil noch in wike lang trochgean mei harren aksje en hopet dan de lêste 3.000 euro op te heljen.