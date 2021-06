Judoka Tsjakadoea makket comeback op WK: "Ik schat mijn kansen hoog in"

Op it WK makket Tsjakadoea syn comeback op de tatami. Bang dat hy syn foarm ferlern is, is hy lykwols net. "Ik heb geen angst, nee", seit Tsjakadoea. "Je gaat op de mat natuurlijk trainen en als je traint en je voelt je goed. Dan weet je dat je het bij de wedstrijd ook kan doen."

Olympyske Spelen

Op 24 july komt Tsjakadoea al yn Tokio yn aksje op de Olympyske Spelen. Dochs sjocht hy it WK net allinnich as in testmomint. "Ik zie het WK en de Spelen echt als twee grote meetmomenten. Het is natuurlijk een wereldkampioenschap, dus dan wil je ook echt het beste uit jezelf halen. Maar ik weet wel dat een maand daarna de Spelen natuurlijk weer zijn, dus ik moet wel gefocust blijven", seit de judoka.

Kânsen

Tsjakadoea wol dan ek neat oars as in gouden medalje op it WK, en dat moat neffens him kinne. "Ik schat mijn kansen hoog in. Als je kijkt wat ik de afgelopen tijd heb laten zien, dan vind ik dat ik daar wel op het podium kan staan."

Gau tefreden sil hy dan ek net wêze: "Alleen als ik een medaille heb. Het liefst goud", sa seit Tsjakadoea.