Wilma Post en Attje Elgersma fan Wûns binne krekt wat mear as goeie bekenden. Sy sjonge meiinoar, kinne inoar út de tsjerkeried en beprate drege saken mei-inoar. Je kinne samar wat krije en as je slim siik binne, dan moat je it mar nimme sa as it is. Mar beiden steane sy posityf yn it libben.