Zero Waste yn Ljouwert: yn 'e kunde komme mei ferpakkingsfrij boadskipje

Mei in tocht by ferskate winkels yn de binnenstêd fan Ljouwert del kinne minsken sneon yn de kunde komme mei ferpakkingsfrij boadskipje. Yn groepkes fan twa of trije minsken wurde se mei help fan in app nei de winkels laat, dêr't dat mooglik is. Want guod keapje sûnder ferpakking kin op hieltyd mear plakken, mar it is noch altyd mar in hantsjefol winkels. En dat moat oars, sa fine de inisjatyfnimmers.