Twa ynsitters ferstoarn by botsing tusken trein en auto yn Boazum

Aldert Baas fan ProRail neamt it deadlike ûngelok by Boazum ferskriklik. "We zijn ondersteboven van de ernst van het ongeluk. Als er mensen omkomen, dan is dat ingrijpend. Wij leven mee met de nabestaanden."

Ek ProRail is yn ôfwachting fan it ûndersyk nei wat der bard is en hoe't dat barre koe. "Het gebeurde op een overweg zonder bomen of bellen. Het is wel duidelijk dat zulke overwegen gevaarlijk zijn en dat we daar vanaf moeten. Dat wil ProRail heel graag, we werken er met man en macht aan."