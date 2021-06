By de spoaroergong oan de Singel by Boazum is sneontemoarn in trein yn botsing kaam mei in auto. Der binne ferskate helptsjinsten op it plak. Troch de oanriding ride der gjin treinen tusken Ljouwert en Snits. Ferfierder Arriva set bussen yn. Hoe't it mei de ynsitter(s) fan de auto is, is op dit stuit net bekend.