Faksinaasjelokaasje yn Drachten ûnderstrûpt troch de buien

De faksinaasjelokaasje fan de GGD yn Drachten giet sneon letter iepen fanwegen de wetteroerlêst. De prikstrjitte sit yn it Fries Congrescentrum en dat is foar in part ûnderstrûpt troch it reinwetter. De ôfspraken fan sneontemoarn koene dêrom net trochgean. Op dit stuit wurdt alles opromme. It is de bedoeling dat alles fan 13.00 oere ôf wer opstart wurdt.