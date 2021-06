Omrop TIP: FryslânDOK 'Bezint eer ge begint'

Hippy's yn Hantum

Liskje Kuipers wie in jier as acht doe't ein jierren 70 de earste hippy's yn Hantum kamen te wenjen. It doarp fûn it earst mar neat, mar Liskje fûn it prachtich. Sy rekke befreone mei ien fan harren. Letter waard op it lân fan har freondinne in boeddhistysk sintrum boud. Ek Liskje sleat har oan by it boeddhisme.