Alvestêdeskûtsje leit foar op skema: "Met veel hulp van brugwachters"

By de brêgen hawwe de manlju ek wol wat stipe krigen, seit Krom. "Brugwachters hebben heel erg meegeholpen door bijvoorbeeld langer te blijven, zoals in Bolsward. In Harlingen mochten we iemand uit bed bellen zodat we toch nog door konden. Voor Leeuwarden waren we een brug vergeten, daar kwam vannacht nog iemand de brug voor ons openen. Dus het valt mee."

Goed wietreind

Sneontemoarn leit Verwisseling yn Snits foar in brêge te wachtsjen. "Het is nu wel goed nat op de boot en binnen. Ik lag te slapen, maar mijn collega's zijn goed doorweekt. Een aantal hebben net even gezwommen om het zweet er af te spoelen. We gaan maar door," seit Krom.