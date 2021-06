Harry Oosterman hat noed oer bestjoerskultuer: "Soms wat te grutte wurden"

Fúzje mei Weststellingwerf of Opsterland is dan ek net oan 'e oarder: "Op dit momint is der gjin needsaak by de trije gemeenten om grutter te wurden." Op de fraach oft in fúzje mei in Drintske gemeente fanwege de kulturele likenis in opsje is, antwurdet Oosterman: "Ik moat konstatearje dat de provinsjegrinzen frij absolute grinzen binne."

Nei 16 jier ôfskied

Harry Oosterman is de langst sittende boargemaster fan Fryslân. Hy koe noch oant en mei 2023 oanbliuwe, mar nei 16 jier nimt er yn augustus ôfskied. Al kin er de taal net prate, hy fielt him wol ferbûn mei de Stellingwervers. "Trochdat it in wat lytsere gemeente is, kenne je doch in soad minsken yn de doarpen."