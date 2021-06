Jongelju oanholden nei mishanneling yn Ljouwerter Prinsetún

De plysje fan Ljouwert hat twa persoanen oanholden nei in mishanneling yn de Prinsetún. Dat barde freedtenacht. De twa fertochten naaiden út yn de rjochting fan de Noorderweg, mar koene oppakt wurde. In 16-jierrige fertochte hie in grut mes en in 17-jierrige fertochte hie in boksbûgel mei.