Man fan 69 komt om it libben by earnstich ûngelok Tsjummearum

It slachtoffer komt út de gemeente Waadhoeke. Hy kaam yn oanriding mei in auto mei dêryn in 31-jierrige man, ek út de gemeente Waadhoeke. Hy waard oanhâlden op fertinking fan belutsenheid by it ûngelok.

De helptsjinsten kamen manmachtich nei it plak fan it ûngelok om it slachtoffer te help te ferlienen. Dêrby waard ek in Mobyl Medysk Team oproppen. De Verkeersongevallen Analyse (VOA) docht ûndersyk nei hoe't it ûngelok krekt barre koe.