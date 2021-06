Sylster Bouwmeester klimt nei twadde plak yn Medemblik; Van der Meer wint opnij

It liket hieltyd better te gean mei Bouwmeester. "Dochs hie ik juster net it idee dat ik net super oan it farren wie", sa seit Bouwmeester, dy't al wis is fan Tokio. "Mar it wie gewoan bêst wol in drege dei." De race fan freed gie better. "Elke race wurdt ik wer better. Dus bliid dat de wyn hjoed wat stabiler wie. Dat holp."

Fanwege wat mear wyn wiene de omstannichheden foar de silers better as yn de foargeande dagen. Mirthe Akkerman en Marissa IJben klommen beiden ek yn it klassemint fan de Laser Radial, nei respektyflik it 21e en it 45e plak.