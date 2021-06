De 'plus' fan de Sintrale As: nij fyts- en kuierpaad iepene by Hurdegaryp

Earder waard yn it gebiet ek al Brasserie Om de Dobben en de dêrby hearrende rûtes oanlein om de dobben en pingo's oan it publyk sjen te litten.

Dêr't It Fryske Gea earst net siet te wachtsjen op dy Sintrale As binne se bliid mei it paadsje dat no dwêrs troch bysûnder natuergebiet rint. "Sûnder dy Sintrale As wie dit paad der net kaam", seit direkteur Henk de Vries.

Strange regels

Der binne wol strange regels foar it brûken fan it nije fyts- en kuierpaad. Sa mei it net brûkt tusken sinne-ûndergong en -opkomst en is motorferkear as bromfytsen en scooters net tastien. Ek it útlitten fan hûnen is ferbean op it paad.

Wethâlder Tytsy Willemsa fan Tytsjerksteradiel en deputearre Douwe Hoogland dienen freed de iepeningshanneling fan it fonkelnije paad. De provinsje en de gemeente betelje beide mei oan it paad, dêr't noch gjin namme foar fûn is.