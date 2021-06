Buffetrestaurants meie fjoer noch net opstoke troch coronaregels, sauna's wol

By Sauna Leeuwerikhoeve yn Burgum is de stimming oars. Dêr binne se folop yn tarieding op de weriepening. It nijs dat se op 5 yn stee fan 9 juny wer iepen meie, kaam as in ferrassing. It hat flink oanpoatsjen west de lêste dagen, fertelt Eric Humme fan de Leeuwerikhoeve.

"Dan moet je echt heel veel snel regelen", seit Humme. "Bij zo'n bedrijf als dit kun je niet van de een op de andere dag zeggen 'we gaan open'. Alles moet weer opgestookt worden, want het is niet op temperatuur. Dat gaat allemaal gefaseerd en in dagen. Dat kan niet in een keer een knopje aan en die sauna is morgen warm. Zo werkt dat niet."

De sauna is fan moandei ôf lykwols wer hielendal iepen en dêr is Humme tige bliid om. "Dat is een hele grote opluchting. We kijken er al geruime tijd naar uit om eindelijk weer eens een keer los te kunnen."