Alvestêdetocht golvje foar it goede doel: "It hat in dreech jier west"

"Golf is foar my it libben", fertelt Hempenius, wylst er oer de golfbaan yn Beetstersweach rint. Mei in golfklup yn de hân sjocht hy rjochting in flagge yn de fierte. "Ik wol de sport oerbringe op oare minsken en dy wol ik ferbine. Dêrom kaam ik by it Foppefûns út. Dy helpe bern mei in beheining. As se bygelyks in nije rolstoel nedich ha, dan kinne se by it fûns oanbelje foar in bedrach. Sy meitsje de bern ek nochris entûsjast foar de sport."

De saneamde Golfstêdetocht is freedtemoarn om 05.11 oere begûn en einiget snein om 17.11 oere. Yn dy tiid hopet Hempenius op alle banen de 18-holes te spyljen. "We helje jild binnen mei sponsors. Dat rint best, mar it giet ek om de gedachte derefter. Golf is in moaie sport, mar minsken moatte dy noch wat útfine, ha ik it idee."