Tal nije coronabesmettingen yn Fryslân bliuwt krekt boppe de fyftich

De measte nije besmettingen binne meld yn de gemeenten Noardeast-Fryslân (9) en Smellingerlân (8).

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren gjin nije stjergefallen meld as gefolch fan it coronafirus. Der is 1 persoan mei it coronafirus yn it sikehûs opnaam. It giet om in ynwenner fan de gemeente Ljouwert.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):