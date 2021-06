HEA! Autospotte op de brêge by Warkum

In Audi fine sy de moaiste auto. Roan, Jens en Ingmar sjogge op de brêge by Warkum nei de auto's dy't foarby komme. En se hoopje dat de frachtweinsjauffeurs dy't delkomme nei harren toeterje. De jonges boartsje in soad mei syn trijen. Besideboartsje, tikkerke of sa as no autospotte. Nei famkes sjen, dêr fine sy neat oan.