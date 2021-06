Skriuwer Johan Veenstra moat Sulveren Anjer sels opspjeldzje

Skriuwer Johan Veenstra fan Nijeholtpea hat freedtemoarn de Sulveren Anjer útrikt krigen troch prinses Beatrix. Dat barde yn it Keninklik Paleis yn Amsterdam. Veenstra is de iennichste fulltime skriuwer yn it Stellingwarfsk. Hy skriuwt al fyftich jier yn dy streektaal.