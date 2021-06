Q&A: Wat is no dat giele faksinaasjeboekje, en wat hasto der oan?

Wat is it giele boekje?

It giele faksinaasjeboekje is in ynternasjonaal bewiis fan ynintingen. "We noemen dit het reizigers-vaccinatieboekje. Daar stempelen we normaal gesproken ook prikken in die mensen voor reizen krijgen," leit Everhard Hofstra út, dokter ynfeksjesyktebestriding by GGD Fryslân.

Gewoanwei wurde dêr bygelyks prikken tsjin hepatitis en de giele koarts yn opnommen. Mar ek in faksinaasje tsjin it coronafirus kin der no oan taheakke wurde. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) befellet sa'n boekje oan, om't it tûk is om mei te nimmen as je op fakânsje geane nei lannen dêr't bygelyks giele koarts hearsket.

Wat hawwe je oan sa'n boekje?

Neffens koepelorganisaasje GGD-GHOR kinne je it giele boekje it bêste sjen as in 'ekstra service.' De douane kent it, it is yn meardere talen útjûn en it is handich foar minsken dy't net digitaal feardich binne en corona-apps dreech fine.

Je krije in boekje gewoanwei nei in yninting foar in fakânsje, mar je kinne it boekje ek op ynternet bestelle. Nei in coronafaksinaasje krije je in registraasjekaart, mei datum, produktnamme, batchnûmer en link nei de bysluter. Der binne ek stickers mei de ynformaasje, dy't troch de GGD op de registraasjekaart plakt wurde kinne, mar ek yn it giele faksinaasjeboekje.

Is it boekje oeral jildich?

Nee, je kinne der net oeral mei terjochte, want der binne op dit stuit gjin ynternasjonale ôfspraken oer it giele boekje as corona-faksinaasjebewiis. "Het heeft geen officieel karakter, behalve voor de gele koorts-vaccinatie. Maar je kunt er wel alles in bijhouden, dus ook het vaccin tegen het coronavirus," seit Hofstra.