Tal besmettingen sakket, tal prikken groeit: "We gaan echt de goede kant op"

Ek op basisskoallen en middelbere skoallen nimt it tal besmettingen ôf, by learlingen en by learkrêften. Hofstra: "Het daalt hard in Nederland en Fryslân. We zien dat het aandeel positieve testen bij de mensen die zich laat testen ook daalt. Dat het vindpercentage daalt, betekent dat we als GGD ook beter zicht krijgen op het virus. Daardoor kunnen we ook weer beter een bron- en contactonderzoek doen."

1983 oan bar

Ofrûne wike hawwe 6.564 Friezen in coronatest by de GGD dwaan litten en hawwe 36.200 Friezen in faksin krigen fan de GGD. Goed 90.000 Friezen hawwe al in GGD-faksinaasje hân. Ek by húsdokters, sikehuzen en soarchynstellingen binne prikken set, dat binne der tusken de 80.000 en 111.000. Op dit stuit is de groep mei it bertejier 1983 oan bar.