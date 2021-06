Tal coronapasjinten yn Fryske sikehuzen yn moanne tiid rap sakke

Der lizze op it stuit 23 coronapasjinten yn de Fryske sikehuzen. Dêrfan lizze der 10 op in intensive care-bêd. Dat meldt it Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). In moanne lyn, op 4 maaie, leine der noch 79 coronapasjinten yn de Fryske sikehuzen. Dêrfan leine der doe 29 op in IC-bêd.