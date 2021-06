Passantehaven fan De Westereen wurdt park mei acht fakânsjehúskes

De passantehaven oan de Lange Reed yn De Westereen wurdt in lytsskalich fakânsjepark. De eardere haven is ferkocht oan Rienk en Annie de Jager, ynwenners fan it doarp, dy't op it terrein acht lúkse rekreaasjewenten delsette wolle. Wannear't it park der krekt komt, is noch net bekend.