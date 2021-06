Natuerklups liede needklok oer skulpdierrif fanwege gaswinning by Skiermûntseach

De seis organisaasjes hawwe grutte noed oer it skulpdierrif: in boarplatfoarm is in grutte bedriging foar de natuer en foar bedrige soarten. It skulpdierrif is noch mar koartlyn wersteld troch it Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling. It giet om stiennen dy't begroeid binne mei koralen, anemoanen en spûnzen. Mar der libje ek beskerme bisten lykas de brúnfisk, kabeljau en peareldûker.

Fergunning tsjinhâlde

Dêrom hawwe sy in mienskiplike sjenswise yntsjinne by it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat. De organisaasjes wolle dat it regear in streek troch de plannen set en dat der gjin fergunning komt. "De organisaties zien deze start van een mogelijk langlopende juridische procedure als onvermijdelijk, nadat eerdere bezwaren aan het bedrijf en overheid genegeerd zijn," sa skriuwe de partijen.

Skealik foar natuerûntwikkeling

It wurk oan it oersterrif is in grut sukses, seit Emilie Reuchlin fan it Wereld Natuur Fonds. It tal platte oersters wreidet him út en it bioferskaat nimt ta. Mar it werstel fan in rif giet neffens Reuchlin net tegearre mei it oanboarjen fan gas, trillingen en lûdsoerlêst en it fersmoargjen troch it dumpen fan boargrús en swiere metalen.