PODCAST Smokkelbern #10: "Ik heb er niet zin in om hier weg"

As lytse Joadske jonge dûkte Heinzi Blumenstein yn de Twadde Wrâldoarloch ûnder by de famylje Dijkstra. Sy wennen mei acht bern op in pleatske oan de Dille tusken Raerd en Easterwierrum. Heinzi waard Hans neamd. Yn it slot fan de rige podcasts dit seizoen syn ferhaal. Hoe't er nei de oarloch mei tsjinsin nei Amearika ferhuze, mar Fryslân noait ferjitte koe.

Beharkje de podcast: