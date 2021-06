Plysje siket tsjûgen fan oerfal en swiere mishanneling yn Ljouwert

De plysje fan Ljouwert siket tsjûgen fan in oerfal dy't snein op de Fennen yn Ljouwert wie. By de oerfal is in persoan swier mishannele. De fertochten kamen mei hege snelheid oanriden yn in auto, dêrom tinkt de plysje dat minsken yn de omjouwing mooglik wat opmurken hawwe.