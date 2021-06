Fryske musea fiere iepening mei nije útstallingen

It Skûtsjemuseum yn Earnewâld hat de tiid fan it ticht wêzen goed brûkt, want frijwilligers hawwe dwaande west mei in ferbouwing. Dat koe no moai, seit Age Veldboom fan it museum. "Der kamen dochs gjin gasten, wy mochten ommers gjin minsken ûntfange. In grutte groep frijwilligers hat holpen mei fervjen en timmerjen. Oan alles is tocht."

Filmseal yn Skûtsjemuseum

Sa is der in nije filmseal boud. "Dat is hiel bysûnder, want wy hawwe safolle films: fan it skûtsjesilen fan 1930, moaie ynstruksjefilms, fideobylden fan Omrop Fryslân. Dy kinne je yn de filmseal sjen litte."