Efkes foarstelle: sjoch hjir foar de kollumnisten yn Fryslân fan 'e moarn

Jan Koops op tongersdei

Jan Koops (Appelsche, 1954) warkte lange tied als passenielsman in de kiender- en jeugdpsychiatrie, studeerde op laetere leeftied HBO-Theologie in Liwwadden, en gaot zoe'n twintig keer et jaor veur in karkdiensten, ok in et Stellingwarfs. Daornoast is hi'j free-lancer veur de Nieuwe Ooststellingwerver en de Stellingwerf.

Hi'j is redaktielid van De Ovend, et twiemaondeliks tiedschrift van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, warkte mit an een tal boeken in et Stellingwarfs en schreef een heufdstok over dr. L.A. Bähler in Vrijzinnig Verleden-2. Hi'j is veurzitter van de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde & Fochteloo. Veural de geschiedenis van Stellingwarf Oostaende het zien belangstelling. Aende 2020 verhuusde hi'j van Oosterwoolde naor Kollum.