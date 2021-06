Der is gjin twadde Gryn: mar bestean sûnder minsklik yngripen kin it net

Underdiel fan dit ferhaal oer it troch Natuurmonumenten behearde eilân binne ek de resultaten fan ûndersyk nei ûnder oare de lêste yngreep yn 2016 om it eilân te behâlden. Dêr docht bygelyks út bliken dat in part fan it sân dat doedestiids hiel stadich oprinnend oan de westkant fan it eilân stoart is, yntusken begroeid rekke is en dat der lytse dúntsjes ûntstien binne.

Oanwaaks en ferlies

It eilân wurdt op dat plak wol wer wat lytser, mar de measte eroazje is no oan de súdkant omdat it tal stoarmen út it súden en súdwesten tanommen is. Oan de noardkant is in part fan it sân bedarre dat earder stoart is om it eilân te beskermjen en dêr efter begjint no ek in stik kwelder te ûntstean.

Seewier

Om út te sykjen oft it eilân wer op in mear natuerlike wize beskerme wurde koe, hawwe der grutskalige proeven west mei it oanlizzen fan mokselbanken op biologysk ôfbrekbere keunststof konstruksjes oan de kant fan it eilân dy't it meast oan de eleminten bleatsteld wurdt.

Yn kombinaasjes mei nij seewier (zeegras) hie soks op termyn der foar soargjen kinnen dat it eilân wer safolle slyk en sân ynfange koe dat it him ferpleatst lykas meardere eilânnen fan natuere dogge.

Grutste seewierfjild

Dat pakte lykwols oars út wêrby't de ûndersikers der wol efter kamen dat it seewier it yn de lijte fan Gryn wol hiel goed die. Sa goed dat dêr no it grutste seewierfjild fan Nederlân ûntstien is. Ek de oanlis ea fan in saneamde húsdyk hat derfoar soarge dat it eilân net fan syn plak ôf komme kin.