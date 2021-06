Tsjerke De Lemmer wurdt plak foar Lemsters en autistyske jongelju

It wurdt it twadde saneamde Papagenohûs yn Nederlân. Stichting Papageno Fonds is yn 1996 oprjochte troch dirigint Jaap van Zweden en syn frou, dy't sels in soan mei autisme hawwe. It Papagenohûs helpt autistyske jongelju yn har ûnwikkeling ûnder oaren mei muzykterapy, sport en ûnderwiis.

16 apparteminten 45 plakken

Yn 2015 iepene Keninginne Máxima it earste hûs yn Laren. Op De Lemmer komt it twadde. Yn it Papageno Hûs Fryslân komme 16 apparteminten en 45 plakken foar deibesteging foar autistyske jongelju.