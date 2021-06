Earste wike sûnder meldingen fan coronadeaden yn Fryslân sûnt begjin oktober

It risikonivo 'ernstig' jildt as der tusken de 100 en de 250 positive testen op 100.000 ynwenners yn de wike fêststeld wurde én as der sprake is fan tusken de 16 en de 27 sikehûsopnamen op 1 miljoen ynwenners de wike.

Mei it coronadashboard fan de oerheid wurdt om de twa wiken bepaald oft in risikonivo yn in Veiligheidsregio ek feroare wurde moat. Op 27 maaie binne der foar it earst twa regio's yn Noard-Hollân offisjeel ôfskaald fan 'zeer ernstig' nei 'ernstig.' Op 8 juny wurdt opnij bepaald oft it risikonivo feroare wurde moat.

Risikonivo RIVM

Mei mear as 250 besmettingen op 100.000 ynwenners is der neffens it RIVM sprake fan 'extreem veel' nije besmettingen. Dat wie yn Fryslân ferline wike foar it earst sûnt tiden net mear it gefal. Fryslân soe dus op it rântsje sitte fan in oar risikonivo, as ek de sikehûssifers trochsette.

As it tal besmettingen yn de wike tusken de 100 en 250 op 100.000 ynwenners leit, is de situaasje 'ernstig'. Dat jildt foar de gemeenten Dantumadiel, Weststellingwerf, Amelân en Smellingerlân.

Yn de gemeenten Flylân en Skiermûntseach binne ôfrûne wike hielendal gjin nije besmettingen fêststeld.