Lestige twadde dei foar sylster Marit Bouwmeester; Laila van der Meer noch oan kop

De twadde syldei fan de Allianz Regatta yn Medemblik is lestich ferrûn foar Marit Bouwmeester. De simmerske omstannichheden soargen op de Iselmar foar in ûnbestindige wyn. Bouwmeester sakke fan it tredde nei it njoggende plak yn it klassemint nei fjouwer races. Se kaam as 38e (skrasresultaat) en 20e binnen.