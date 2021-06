Gaswinning op It Amelân tydlik stillein om ûnfeilige wurksituaasje

Op 28 april waard de gaswinning stillein. Troch de korroazje oan de kuolynstallaasje koene der stikken falle op de wurknimmers dy't der ûndertroch rûnen. Ek wiene liedingen ferfoarme wat liede koe ta lekkaazje, mei bedwelming en ûntploffing ta gefolch. SodM hat de ynstallaasje fuortendaliks stillein.

Yn de wiken dêrnei hat de NAM feilichheidsmaatregels troffen. Om oan de foarskriften te foldwaan is der in stek om de ynstallaasje hinne set en in sensor pleatst om de gasproduksje út te skeakeljen by lekkaazje.

De stillizzing is op 12 maaie wer opheft. It bedriuw moat fan it SodM de kuolynstallaasje foar 1 septimer yn goede steat fan ûnderhâld bringe.