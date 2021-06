Olympysk ticket foar Epke Zonderland stiet faai, no't toernoai yn Doha dochs trochgiet

Dêrtroch hat de grutste konkurrint fan Zonderland, de Japanner Hidetaka Miyachi, wer kâns om oer de Lemster hinne te gean yn de olympyske ranglist.

Earder dit jier tocht Zonderland it ticket al binnen te hawwen. Miyachi stie net ynskreaun foar de wrâldbekerwedstriid yn Doha, wêrtroch't hy gjin goai mear dwaan koe nei de Spelen. No is it noch even ôfwachtsjen oft de Japanner him wol ynskriuwt foar it toernoai ein juny.