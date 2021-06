Finansjele stipe foar ferieningslibben Noardeast-Fryslân

De regeling is in ferfolch op in eardere regeling wêrby't kompensaasje oanfrege wurde koe foar 2020. Nij is no dat ek sportferieningen in bydrage oanfreegje kinne.

Yn dizze nije regeling kin kompensaasje oanfrege wurde foar skea dy't ûntstien is yn de perioade fan 1 jannewaris oant 1 july 2021. De subsydzje moat foar 1 oktober 2021 oanfrege wurde.

Maksimaal 15.000 euro

Foar de kulturele sektor is yn totaal 150.000 euro beskikber. Kulturele ynstellingen kinne foar maksimaal 15.000 euro in oanfraach dwaan.

Alle sportferieningen mei minder as 100 leden kinne 500 euro subsydzje krije. De ferieningen mei mear leden kinne in oanfraach dwaan foar maksimaal 750 euro. By in tal sportferieningen waard earder de hier frijskat foar de perioade dat net sport wurde koe.