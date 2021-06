Triennen fan freugde en fertriet nei beslút oer Sealen Schaaf yn Ljouwert

Annemarie Lindeboom fan it plan-Agora hie ek triennen, mar dan fan blydskip. "Ik leau it noch altyd net, mar it is echt. Wy folgen de gearkomste net iens, omdat we tochten dat wy it dochs net wurde soene."

De winners hoopje nei de simmerfakânsje begjinne te kinnen mei de útfiering fan de plannen foar de ferbouwing fan it op ien nei âldste teäter fan Nederlân. De grutte seal bliuwt behâlden yn it plan-Agora. 'In nij haadstik mei ek romte foar nije generaasjes', sa omskriuwt Lindeboom it.