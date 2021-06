Strontrace giet dit jier foarearst troch: "Wy tinke dat it feilich kin"

It giet om de tarieding fan de syltocht mei tradisjonele skippen fan út Warkum, mar bygelyks ek om it muzykfestival Liereliet en in grutte merk. It evenemint stiet foar de hjerstfakânsje yn oktober op it programma.

"De measte aktiviteiten sille bûtendoar wêze en we hoopje dat de measte minsken tsjin dy tiid yninte binne", seit de organisaasje. "Mei de nedige oanpassingen en de meiwurking fan dielnimmers en taskôgers tinke wy dat it feilich kin."

Ferline jier koe de Strontrace fanwege de corona-útbraak net trochgean.

Reid de Jong

It sil de earste edysje wurde sûnder Reid de Jong, de betinker en grûnlizzer fan de Strontrace, dy't ferline jier ferstoar. "Mar fan boppen ôf sil hy tefreden yn syn burd bromme, as in weardich ferfanger 'En nou oprotten' troch de haven skâlje litte sil", seit de organisaasje.