Mannen rijden sneller dan 130 km/u door Leeuwarden: rijbewijzen ingenomen

De 31-jarige inwoner van Weststellingwerf werd om ongeveer 19.00 uur betrapt. Hij reed 55 kilometer per uur boven de toegestane limiet van 80 kilometer per uur.

Een uur later was het weer raak voor de Leeuwarder politie. De 33-jarige inwoner van Enschede reed met 134 kilometer per uur net wat langzamer, maar ook dat was veel te snel.

De politie heeft de rijbewijzen van beide mannen ingenomen en heeft in beide gevallen een proces-verbaal opgemaakt.