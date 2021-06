Strange kontrôles yn Ljouwerter Prinsetún nei ynsidinten

Efkes fierderop hat in groep jonges in soad wille mei in soad drank. ''Prima hoor die controle, maar wij nemen het bier mee op de boot." Se hawwe tiisdei sjoen hoe't in famke mei in glês slein waard en nei it sikehûs brocht waard. "Dat was wel even schrikken hoor. Zoiets mag eigenlijk niet gebeuren, maar het verbaast me niks. Er is hier veel agressie, wapens en drank", fertelt ien fan de groep.