ONE-Dyas wol nei gas boarje boppe Skier, mar wa sitte der eins efter it bedriuw?

Omrop Fryslân en RTV Noord hawwe tegearre in antwurd socht op de fraach hokker spiler oft ONE-Dyas is as it giet om gaswinning.

ONE-Dyas B.V. is in bedriuw dat ûntstien is út in fúzje fan Oranje Nassau Energie en de oalje- en gasdifyzje fan famyljebedriuw SHV. It bedriuw is mei in wrâldwide gas- en oaljeproduksje fan 35.000 fetten deis in promininte spiler.

Foar de fúzje binne beide bedriuwen al in skoft aktyf. Sa speurt Oranje Nassau Energie de Noardsee ôf op syk nei gas en oalje. It giet dan om lytse fjilden yn it Nederlânske, Britske, Noarske en Dútske part dy't de grutte spilers lizze litte. Sa is der lêsten noch boarre yn see by de Maasvlakte by Rotterdam en no dus ek by Skiermûntseach.

Gasfjilden ferantwurde ûntwikkelje

ONE-Dyas is yntusken it grutste partikuliere Nederlânske eksploitaasje- en produksjebedriuw. Yn tsjinstelling ta de NAM mei Shell en Exxon-Mobil as grutste oandielhâlders, is ONE-Dyas yn hannen fan private oandielhâlders: 51 persint is fan ONH B.V. en 49 persint fan SHV Nederland B.V.