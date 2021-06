Gemeenteried Ljouwert stimt ferrassend foar plan 'Agora' foar Zalen Schaaf

De ried wie djip ferdield oer de trije foarstelde plannen. Herûntwikkeling Speelmanskwartier - de foarkar fan it kolleezje -, Agora en Schaaf Blijft! koene allegearre net op in mearderheid rekkenje.

Dêrom wiene der twa amendeminten yntsjinne. Mei de amendeminten koene partijen harren twadde kar oanjaan. It like derop dat it plan Schaaf Blijft dêrtroch de measte kâns hie, om't de grutste partij PvdA it as twadde kar hie.

Dochs noch Agora

Mar nei in koarte skorsing yn it debat die bliken dat de riedsfraksjes fan D66, CDA en de ChristenUnie dochs keazen foar it amendemint Agora. Dêrtroch krige dat plan ferrassend in mearderheid yn de ried. "Wij hebben besloten om de buurt tegemoet te komen en dus kiezen wij voor plan Agora", sa ferklearre fraksjefoarsitter Julie Bruijnincx fan D66.